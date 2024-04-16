Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённость о визите российского коллеги Владимира Путина в Турцию.

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«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — цитирует его ТАСС.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне.