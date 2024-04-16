Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) должен сделать все необходимое для того, чтобы не допустить эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать все, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать», — сказала Захарова.

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Вечером 16 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается через различные провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в США заявили, что ответ Израиля будет нанесен за пределами территории Ирана.