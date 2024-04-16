В США высказались о возможности военного конфликта с Россией

Соединенные Штаты не собираются вступать в военный конфликт с Россией, что произошло бы, если бы американцы начали сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

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Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Белый дом ответил на слова Зеленского о «боевой роли» США на Украине