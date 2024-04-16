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США не намерены вступать в конфликт с РФ

Соединенные Штаты не собираются вступать в военный конфликт с Россией, что произошло бы, если бы американцы начали сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

В США высказались о возможности военного конфликта с Россией
© Госдеп США

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Мы не находимся в состоянии вооруженного военного конфликта с Россией, а это именно то условие, при котором американские самолеты находились бы в небе над Украиной и участвовали в [отражении] атак России. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов [Джо Байден] ясно дал это понять", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, почему США не могут сбивать российские ракеты в небе над Украиной, как это происходило при отражении атаки Ирана на Израиль.
Политика
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