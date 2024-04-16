Патрушев: могущество и потенциал России всегда раздражали Запад

Борьба с терроризмом, а также вопросы противодействия нелегальной миграции и реагирования на природные чрезвычайные ситуации. Эти и другие проблемные темы обсудили на выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Архангельске, которое прошло по поручению главы государства.

По словам Патрушева, вопрос борьбы с терроризмом приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы.

Так, по его данным, только на территории Северо-Западного федерального округа, находящегося на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, в прошлом и в этом году было совершено 19 терактов, предотвращено 27 преступлений террористической направленности.

Кроме того, была пресечена деятельность террористических ячеек в Коми и Карелии.

"Не добившись успеха на поле боя, преступный киевский режим при поддержке англосаксов и их приспешников и при их непосредственной координации преднамеренно совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, применяя огневые средства поражения против мирного населения", - отметил секретарь Совета безопасности.

Также, по его словам, именно киевский режим совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.

Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", - отметил Патрушев.

При этом он пообещал, что исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта и аффилированные с ними лица понесут заслуженные наказания. Секретарь Совбеза уточнил, что кара настигнет всех преступников, "где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления".

Николай Патрушев также обратил внимание на многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию Российской Федерации под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности.

"Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий", - обратился в связи с этим к участникам совещания Николай Патрушев.

Отдельно он обратился к англичанам и другим западникам и напомнил, чем заканчивались все военные походы на Россию.

"Ответом на попытки Запада нанести стратегическое поражение России стала консолидация нашего народа в решении жизненно важных задач по защите суверенитета и национальных интересов страны", - заявил он.

Это наглядно показали и состоявшиеся в марте текущего года выборы президента России, когда действующего главу государства и проводимую им политику поддержало подавляющее большинство граждан страны.

По словам Николая Патрушева, могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. При этом в западных обществах веками взращивалась идеология собственного превосходства.

"История свидетельствует о неоднократных попытках ослабить российское государство, овладеть его ресурсами. Мы помним все военные походы на нашу землю, а также чем они закончились", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, уместно напомнить безуспешные попытки англичан, предпринятые еще во времена Ивана Грозного, захватить север европейской части России.

А в ходе Первой мировой войны в 1918 году английские морские пехотинцы высадились в Мурманске и Архангельске.

В настоящее время англосаксы вновь поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета, применяя широкий спектр военных, террористических, информационных, технологических и финансовых методов, в том числе активно используя для реализации вероломных русофобских планов украинский неонацистский режим.