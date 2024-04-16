Песков назвал главный праздник в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ пригласить главу государства Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, назвал главным праздником России День Победы - 9 мая. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-секретаря.

Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщила, что Франция намерена направить приглашение России принять участие в торжествах в Нормандии 6 июня в 80-ю годовщину высадки союзников. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле до настоящего времени не получали официального приглашения на церемонию в Нормандии.

"В таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник - это День Победы в Москве 9 мая", - сказал Песков.

Операция "Оверлорд" по высадке союзнических войск в Нормандии началась 6 июня 1944 года.