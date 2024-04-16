Песков рассказал, какой праздник является главным для России

Организаторы мероприятий, посвященных 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, официально не уведомляли российскую сторону о решении не приглашать на церемонию президента РФ Владимира Путина и «могут даже не утруждаться»: главный праздник в России — это День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вечерняя Москва

«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — сказал представитель Кремля. Lenta.ru

Ранее ряд зарубежных СМИ распространили информацию, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, однако на памятное мероприятие не приглашен президент страны. Газета.Ru