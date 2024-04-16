Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран пообещал не препятствовать возвращению домой российского моряка Тимофея Колчанова.

По словам Захаровой, Иран объявил об отсутствии претензий к Колчанову, ему также предоставили возможность связаться с семьей.

«Судно перемещено в порт Бендер-Аббас. Россиянину была предоставлена возможность связаться с семьей. В ходе состоявшегося 14 апреля телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на родину», — сказано в сообщении российского МИД.

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Напомним, что 13 апреля иранские боевики захватили контейнеровоз MSC Aries, принадлежащий израильскому бизнесмену. Позже стало известно, что на борту судна находилась международная команда моряков, среди которых оказался и гражданин России.