Грушко обсудил с коллегой из Казахстана противостояние терроризму

Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с казахстанским коллегой Романом Василенко совместное противостояние двух стран трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств.

"Подчеркнута важность поддержания стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, производство и незаконный оборот наркотических средств", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-казахстанских консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности.

На Смоленской площади отметили, что был проведен основательный обмен мнениями по текущей обстановке в Центральной Азии и сопредельных регионах, а также предметно обсуждены проблематика ЕС и НАТО, ситуация в ОБСЕ и региональная деятельность Совета Европы. Кроме того, были затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.