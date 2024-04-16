В посольстве опровергли приглашение России на юбилей высадки в Нормандии

Официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки в Нормандии не поступало. Об этом РИА Новости сообщило посольство России во Франции.

«На настоящий момент никаких официальных приглашений в посольство не поступало», — сообщили в посольстве.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

До этого РИА Новости сообщило, что организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии пригласили представителей России на мероприятие.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что президент России Владимир Путин пока не получил приглашение от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии.