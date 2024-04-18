Захарова: российский суверенитет над Южными Курилами неоспорим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад коллег из Японии о якобы «незаконной оккупации» Южных Курильских островов, отметила, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим и не подлежит обсуждению.

«Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим, но он в принципе не является предметом для какого-либо обсуждения. Эту реальность никакие доклады, книги изменить не могут», — сказала она.

Ранее власти Японии назвали южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными Россией».

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью, в котором сказал:

«У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией».

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.