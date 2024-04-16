Путина не пригласили на юбилей высадки союзников в Нормандии

Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое пройдет 6 июня. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на организаторов церемонии.

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Они отметили, что президент РФ Владимир Путин на мероприятие не приглашен. В качестве причины указывается конфликт на Украине.

«Тем не менее, Россия приглашена и будет представлена, чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также ее вклад в победу 1945 года», — сказали в компании Mission Libération, занимающейся организацией церемонии.

При этом остается неясно, на кого конкретно распространено приглашение и значится ли в нем глава МИД РФ Сергей Лавров.

Празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии будет длиться во Франции в течение нескольких месяцев. Главная церемония состоится 6 июня в Сен-Лоран-сюр-Мер.