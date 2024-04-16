Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации добивает украинцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Газета.Ru

«Добивает украинцев», - сказала дипломат в ответ на просьбу прокомментировать подписание закона. ТАСС

Скандальный закон в частности предусматривает более суровое наказание для уклонистов и уточнение категорий украинских граждан, которые подлежат мобилизационному призыву в ВСУ. Российская газета