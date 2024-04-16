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Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации добивает украинцев. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Газета.Ru

«Добивает украинцев», - сказала дипломат в ответ на просьбу прокомментировать подписание закона. ТАСС

Скандальный закон в частности предусматривает более суровое наказание для уклонистов и уточнение категорий украинских граждан, которые подлежат мобилизационному призыву в ВСУ. Российская газета

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