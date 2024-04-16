Медведев определил стратегические границы России

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что стратегические границы страны находятся «далеко за пределами» географических. Об этом сообщает «Эксперт».

Об этом Медведев заявил во время марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание». По мнению бывшего президента, стратегические границы России держатся на «прочной и практически незыблемой основе».

«У России, как и любой великой державы, стратегические границы лежат далеко за пределами географических. И держатся они не на военной силе или финансовых вливаниях, а на гораздо более прочной, практически незыблемой основе», — заявил он.

Песков ответил на вопрос о переговорах по безопасности в Черном море

При этом Медведев уточнил, что это не означает намерения России «вступить в войну с соседями и перерисовать политическую карту». Однако он подчеркнул, что ситуация на Украине является «особым случаем».

«Речь не идет о расширении границ нашего государства методом эффективной оккупации, а так называемая Украина вовсе не rei occupandi. Мы защищаем именно наши территории, которые всегда были и будут исторической Россией. Наши действия — это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и “коллективного Запада”, его стремление разрушить нашу государственность», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что смерть президента США Джо Байдена пойдет на пользу миру.