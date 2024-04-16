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Медведев: «стратегические границы России далеко за пределами географических»

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что стратегические границы страны находятся «далеко за пределами» географических. Об этом сообщает «Эксперт».

Медведев определил стратегические границы России
© РИА Новости

Об этом Медведев заявил во время марафона «Знание. Первые» российского общества «Знание». По мнению бывшего президента, стратегические границы России держатся на «прочной и практически незыблемой основе».

«У России, как и любой великой державы, стратегические границы лежат далеко за пределами географических. И держатся они не на военной силе или финансовых вливаниях, а на гораздо более прочной, практически незыблемой основе», — заявил он.

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При этом Медведев уточнил, что это не означает намерения России «вступить в войну с соседями и перерисовать политическую карту». Однако он подчеркнул, что ситуация на Украине является «особым случаем».

«Речь не идет о расширении границ нашего государства методом эффективной оккупации, а так называемая Украина вовсе не rei occupandi. Мы защищаем именно наши территории, которые всегда были и будут исторической Россией. Наши действия — это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и “коллективного Запада”, его стремление разрушить нашу государственность», — добавил он.

Ранее Медведев заявил, что смерть президента США Джо Байдена пойдет на пользу миру.

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