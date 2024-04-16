В Госдуме предложили обсудить вопросы компенсации дачникам при паводках

Председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв заявил, что от жителей поступает много вопросов по пострадавшим домам в дачных массивах. Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что если соответствующей нормы нет, то её необходимо обсуждать.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Самый больной вопрос сегодня у людей, у которых затопило участки в СНТ. Потому что по индивидуальным жилым застройкам есть федеральные и региональные нормы. Однако по СНТ вопрос фактически не отрегулирован ни на федеральном, ни на региональном уровне. Нет ответа на вопрос, какую помощь в случае ЧС получает обладатель садового участка», — уточнил Грачёв.

Николаев, со своей стороны, отметил, что направит запросы в правительство и в сами регионы.

«После анализа этой ситуации надо будет принимать решение об изменениях в законодательство, говорить об инициативе», — пояснил он.

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