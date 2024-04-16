$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

В Госдуме предложили обсудить вопросы компенсации дачникам при паводках

Председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв заявил, что от жителей поступает много вопросов по пострадавшим домам в дачных массивах. Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что если соответствующей нормы нет, то её необходимо обсуждать.

В Госдуме предложили обсудить вопросы компенсации дачникам при паводках
© РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Самый больной вопрос сегодня у людей, у которых затопило участки в СНТ. Потому что по индивидуальным жилым застройкам есть федеральные и региональные нормы. Однако по СНТ вопрос фактически не отрегулирован ни на федеральном, ни на региональном уровне. Нет ответа на вопрос, какую помощь в случае ЧС получает обладатель садового участка», — уточнил Грачёв.

Николаев, со своей стороны, отметил, что направит запросы в правительство и в сами регионы.

«После анализа этой ситуации надо будет принимать решение об изменениях в законодательство, говорить об инициативе», — пояснил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.

Политика
Александр Куренков
Сергей Грачев
Николай Николаев
МЧС России
Госдума
Оренбургская Область