Лавров: проведение выборов президента РФ на участках за рубежом прошло успешно

Проведение выборов президента России на участках за рубежом, несмотря на попытки Запада их сорвать, прошло успешно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании возглавляемой им комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Процесс выборов происходил на фоне развязанной коллективным Западом гибридной войны против России, причем перед выборами эта война приобрела особо ожесточенный характер, - сказал Лавров. - Недоброжелатели активно применяли различные методы давления и шантажа, запугивания избирателей и всеми силами стремились выборы сорвать, поставить под сомнения их законность, правовую чистоту".

"Наше министерство и загранучреждения успешно справились с поставленной задачей. Сотням тысячам россиян позволили реализовать свое конституционное право", - добавил министр.