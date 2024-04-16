Комитет СФ поддержал законопроект о госрегулировании работы маркетплейсов

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал в ходе заседания концепцию законопроекта об основах государственного регулирования деятельности маркетплейсов, которым закрепляются права и обязанности владельцев таких торговых площадок и продавцов.

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Законопроект был внесен в Думу в начале марта 2024 года года. Инициатива была подготовлена главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и главой комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым ("Единая Россия").

Авторы разработали проект отдельного закона, регулирующего деятельность маркетплейсов, а также изменения в закон о торговле. Документ определяет права и обязанности владельцев маркетплейсов, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Так, согласно законопроекту, владелец маркетплейса не вправе требовать от покупателя компенсационные и иные платежи в связи с возвратом товара, а также будет обязан проводить проверку возраста покупателя при попытке обращения к карточке товара, продажа которого или предоставление информации о котором ограничены законодательством РФ для лиц, не достигших определенного возраста.

Документ устанавливает требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом (договор об оказании услуг маркетплейса) и с владельцем пункта выдачи заказов. Как отмечают авторы, одним из обязательных требований является явное и понятное изложение условий сотрудничества. Инициатива также обязывает владельца маркетплейса размещать форму договора на своем сайте в интернете.

Авторы инициативы указывают, что недостатки в нормативном регулировании порождают "неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы" маркетплейсов, в том числе "в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону, наложения строгих санкций за любые нарушения, допущенные продавцом или владельцем пункта выдачи заказов, вплоть до блокирования профиля продавца на платформе". Это приводит к неопределенности правил и процедур разрешения споров между владельцами маркетплейсов и продавцами.

Одновременно документом предлагается дать полномочия ФАС по рассмотрению дел о нарушении соответствующих правил в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством.

Две группы маркетплейсов

Законопроектом предлагается разделить маркетплейсы на две группы в зависимости от экономического положения. К каждой группе предусмотрены свои требования. Первая группа включает универсальные требования, единые для всех маркетплейсов. В указанную группу входят, в частности, требования о размещении форм договоров, заключаемых владельцем маркетплейса с продавцами товара или владельцами пункта выдачи заказов, на собственном сайте, о проверке (идентификации) продавцов, владельцев пункта выдачи заказов.

Во вторую группу включены специальные требования для маркетплейсов, при участии которых совершается более 20% общего объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов за предшествующий год (в стоимостном выражении). Они в соответствии с проектом закона признаются имеющими значимое положение на рынке.

В числе требований для таких маркетплейсов - запрет включения в договор условий об отказе от конкуренции (запрет заключать договоры с владельцами других маркетплейсов), условий о ценовом паритете, дискриминационных условий реализации товаров, навязывания определенных невыгодных условий поставщикам и владельцам пунктов выдачи заказов. Кроме того, законопроектом установлена обязанность владельцев агрегаторов информации о товарах, занимающих значимое положение на рынке, уведомлять об изменении договора, ухудшающем положение продавцов или владельцев пункта выдачи заказов, за 30 дней до его вступления в силу.

Законопроектом также устанавливается правовой статус продавцов и владельцев пункта выдачи заказов, определяется круг их прав и обязанностей.