Кадыров рассказал о переломном моменте для Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя жителей республики с Днем мира, отметил, что отмена режима контртеррористической операции стала переломным моментом для региона. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале политика.

По словам Кадырова, режим контртеррористической операции был отменен в Чечне 15 лет назад, к этому событию приурочен День мира.

«Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики. В регионе развернулся строительный бум, все взрослое население включилось в созидательную работу (…) Мы возрождали не только дома и учреждения. Поднимали из руин промышленность, сельское хозяйство, понемногу развивали туризм», - заметил он.

Кадыров подчеркнул, что за эти годы республика сумела стать «образцом чистоты и порядка, одним из излюбленных мест отдыха для туристов».

⠀

«Но самое главное – Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм», - заявил он, пожелав жителям Чечни «мирного неба над головой, счастья и благополучия».

Ранее Кадыров заявил, что полностью поддерживает принятое президентом России Владимиром Путиным решение о начале спецоперации на Украине. При этом Служба безопасности Украины объявила о подозрении в военных преступлениях в адрес главы Чечни, среди обвинений - «совершение умышленных действий с целью изменения границ страны», а также оправдание и признание правомерными российских действий на украинской территории. В ответ Рамзан Кадыров попросил «определить место, куда ему нужно явиться».