Патрушев провел встречу с главой Архангельской области

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область провел встречу с губернатором региона Александром Цыбульским.

"Рассмотрена проблематика, связанная с обеспечением безопасности населения области в условиях природных катаклизмов, вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и прогнозирования гидрологической обстановки. Кроме того, обсуждены темы поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, а также перспективы социально-экономического развития региона", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Во встрече также участвовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.