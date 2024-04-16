Даванков попросил Верховный суд разъяснить, можно ли заводить дела за лайки

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил запрос в Верховный суд (ВС) РФ с просьбой разъяснить, можно ли заводить дела за лайки. Текст обращения депутата имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Ранее он внес в Госдуму законопроект с предложением запретить привлекать людей к ответственности за лайки в соцсетях.

В запросе Даванкова отмечается, что 12 апреля Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается запретить привлекать граждан к административной ответственности за лайки к постам в социальных сетях. Документ был разработан Даванковым в соавторстве с коллегой по фракции, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксенией Горячевой.

В частности, законопроектом предлагается не распространять санкции статей о дискредитации Вооруженных сил РФ и о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статьи 20.3.1 и 20.3.3 КоАП) на выставленные к постам в соцсетях и выражающие эмоции отметки. При этом под выражением эмоций понимается выставление любых эмодзи, предусмотренных софтом сайта или приложения, которые используются для выражения отношения читателей к контенту.

В отрицательном заключении комитета отмечается, что действующие редакции статей 20.3.1 и 20.3.3 КоАП не предполагают привлечение к ответственности за лайки к постам в интернете, однако, несмотря на это, граждан нередко привлекают к административной ответственности именно по данным статьям за выставление реакции к онлайн-публикациям в интернете.

В открытом доступе отсутствует статистика по количеству решений судов о привлечении к административной ответственности по этим статьям именно за лайки в интернете, тем не менее, учитывая частые упоминания в СМИ о принятых судами решений такого рода можно предположить, что подобные судебные вердикты могут исчисляться сотнями, подчеркнул Даванков. Например, в постановлении Ленинского районного суда Барнаула по одному из дел указывалось, что «гражданин публично выразил эмоции в виде выставления отметки к публикациям в социальной сети», указал зампред Госдумы.

Учитывая позицию комитета палаты, Даванков попросил Верховный суд издать постановление или разъяснение «в части невозможности привлекать граждан к административной ответственности за лайки» к интернет-постам.

«Год назад мы внесли в Госдуму законопроект об отмене наказания за лайки в интернете. Тогда нас поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Но сейчас профильный комитет Госдумы дал отрицательный отзыв. Впервые в этом есть свои плюсы. В отзыве комитета черным по-белому написано, что закон не предполагает возбуждение дел за лайки. Но судебная практика говорит обратное. Людей судят за «выражение эмоций в виде выставления отметок публикациям в интернете», — заявил политик в комментарии «Парламентской газете».

Тем самым создается правовая неопределенность, отметил он. Чтобы уйти от этой неопределенности, депутат решил обратиться за разъяснением в Верховный суд.