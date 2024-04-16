Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были предъявлены неопровержимые доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он отреагировал на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о причастных к обстрелам ЗАЭС.

Есть достаточно много неопровержимых доказательств, которые неоднократно предъявлялись комиссии МАГАТЭ, об обстрелах со стороны киевского режима Запорожской АЭС, что может привести к катастрофе, которая повлияет в том числе и на население Украины — Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

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«Думаю, комиссии МАГАТЭ нужно более принципиально подходить к этим вопросам, давать соответствующую оценку украинскому режиму и не допустить того, чтобы произошла соответствующая авария», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что Вооруженные силы (ВС) России и обслуживающий персонал ЗАЭС делают все возможное для того, чтобы не допустить аварию.

«А МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов Запорожской АЭС», — заключил он.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС. При этом он добавил, что агентство будет сообщать о чем-либо только когда будут свидетельства.

7 апреля ВСУ с помощью беспилотников ударили по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.