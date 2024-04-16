Памфилова: противники России на этих выборах прибегли к методам террора

Попытки вмешательства извне в российские выборы - давно не новость, но в ходе прошедшей президентской кампании враги России прибегли к новым методам - террористическим, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Происки недоброжелателей она назвала "истеричными".

"Но мы уже привыкли всегда, на протяжении долгого времени, к стандартным видам вмешательства, я даже об этом говорить не хочу. Но наряду с этим вдруг настолько уродливые формы стали применяться, то есть они пустились во все тяжкие", - отметила председатель комиссии.

Видя широкую консолидацию российского общества и прогнозируя высокую явку, "они сделали ставку на террор", заявила Памфилова, добавив, что такого "раньше никогда не было".

"Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор. Мы все это видели. Это не только в отношении наших приграничных (территорий), эти взрывы, убийства людей и все вместе", - рассказала она, добавив, что с этим в полной мере столкнулись члены избиркомов.

"Телефонные угрозы, попытки, скажем, шантажировать и многое другое, запугивание, - вот это, наверное, самое большое отличие в том, что они творили", - заключила глава ЦИК.

Добавим, что 3 апреля Владимир Путин подписал указ о награждении члена участковой избирательной комиссии Бердянска Елены Ильиной орденом Мужества (посмертно) "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга". 6 марта под ее автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда Ильина села в машину. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, от которых она скончалась.

Несколько дней назад сын и муж погибшей получили высокую награду от первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, о награждении сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.