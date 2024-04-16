Патрушев рассказал о связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев рассказал, что связь была подтверждена в ходе расследования и теперь она «процессуально закрепляется».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела оказались фотографии людей в камуфляже с украинским флагом. Затем ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, где они смогут получить плату за преступление - по одному миллиону рублей на человека.