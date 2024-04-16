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Даванков, Хинштейн и Харитонов возглавили рейтинг полезности депутатов Госдумы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция "Новые люди") стал лидером традиционного рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", на втором месте - глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"), на третьем - председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Исследование проводилось с января по апрель 2024 года, его представили на пресс-конференции в ТАСС авторы - политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

Даванков, Хинштейн и Харитонов возглавили рейтинг полезности депутатов Госдумы
© ТАСС
"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Владислав Даванков, Александр Хинштейн и Николай Харитонов", - говорится в материалах.

Как отмечают авторы, в топ-3 рейтинга за счет роста медийности вошли депутаты, выступавшие кандидатами в президенты РФ, - Даванков и Харитонов. Рост в рейтинге продемонстрировали и другие депутаты, так или иначе задействованные в избирательной кампании.

"Даванков в предыдущем рейтинге (декабрь 2023 года) занимал 21 место, а Харитонов - 135. Хинштейн в прошлом рейтинге также был вторым и сейчас сохранил место в тройке лидеров", - отмечают авторы исследования.

Даванков и Харитонов потеснили Павла Крашенинникова и Анну Кузнецову. Прошлый лидер рейтинга, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Крашенинников переместился на четвертое место, а вице-спикер Кузнецова на 15 место. В десятку лидеров вошли также Ярослав Нилов, Андрей Картаполов, Ирина Яровая, Дмитрий Гусев, Анатолий Выборнов, Олег Нилов.

По итогам народного голосования в тройке лучших - Алена Аршинова, Анатолий Выборнов, Ольга Занко. Самыми активными эксперты признали Олега Нилова, Алексея Куринного и Николая Коломейцева. Самыми медийными названы Владислав Даванков, Николай Харитонов и Александр Хинштейн.

"Топ-50 по экспертному индексу возглавили Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Анна Кузнецова", - говорится в докладе.

Всего в топ-50 самых эффективно работающих парламентариев вошли 38 представителей "Единой России", по три справоросса и коммуниста, четыре депутата от ЛДПР и два представителя "Новых людей". Большинство из них представляют регионы Центрального федерального округа.

Госдума и кабмин

Также эксперты отмечают слаженную работу депутатов и правительства РФ.

"Это отражается в количестве необходимых принятых законов, показателях роста экономики, несмотря на внешнее давление, что ярко прозвучало недавно на отчете правительства в Госдуме. Резонансные законопроекты и предложения послужили поводом для роста целого ряда депутатов из-за четкого соответствия повестке", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы, в рейтинге выросли и депутаты, занимавшиеся продвижением законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также комментировавшие ход спецоперации.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге.

"Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций", - отмечают авторы исследования.
Политика
Ольга Занко
Владислав Даванков
Андрей Картаполов
Николай Коломейцев
Дмитрий Гусев
Олег Нилов
Алена Аршинова
Алексей Мартынов
Николай Харитонов
Ярослав Нилов
Павел Крашенинников
Анна Кузнецова
Андрей Макаров
Александр Хинштейн
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