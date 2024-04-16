Даванков, Хинштейн и Харитонов возглавили рейтинг полезности депутатов Госдумы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция "Новые люди") стал лидером традиционного рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", на втором месте - глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"), на третьем - председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Исследование проводилось с января по апрель 2024 года, его представили на пресс-конференции в ТАСС авторы - политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Владислав Даванков, Александр Хинштейн и Николай Харитонов", - говорится в материалах.

Как отмечают авторы, в топ-3 рейтинга за счет роста медийности вошли депутаты, выступавшие кандидатами в президенты РФ, - Даванков и Харитонов. Рост в рейтинге продемонстрировали и другие депутаты, так или иначе задействованные в избирательной кампании.

"Даванков в предыдущем рейтинге (декабрь 2023 года) занимал 21 место, а Харитонов - 135. Хинштейн в прошлом рейтинге также был вторым и сейчас сохранил место в тройке лидеров", - отмечают авторы исследования.

Даванков и Харитонов потеснили Павла Крашенинникова и Анну Кузнецову. Прошлый лидер рейтинга, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Крашенинников переместился на четвертое место, а вице-спикер Кузнецова на 15 место. В десятку лидеров вошли также Ярослав Нилов, Андрей Картаполов, Ирина Яровая, Дмитрий Гусев, Анатолий Выборнов, Олег Нилов.

По итогам народного голосования в тройке лучших - Алена Аршинова, Анатолий Выборнов, Ольга Занко. Самыми активными эксперты признали Олега Нилова, Алексея Куринного и Николая Коломейцева. Самыми медийными названы Владислав Даванков, Николай Харитонов и Александр Хинштейн.

Всего в топ-50 самых эффективно работающих парламентариев вошли 38 представителей "Единой России", по три справоросса и коммуниста, четыре депутата от ЛДПР и два представителя "Новых людей". Большинство из них представляют регионы Центрального федерального округа.

Госдума и кабмин

Также эксперты отмечают слаженную работу депутатов и правительства РФ.

"Это отражается в количестве необходимых принятых законов, показателях роста экономики, несмотря на внешнее давление, что ярко прозвучало недавно на отчете правительства в Госдуме. Резонансные законопроекты и предложения послужили поводом для роста целого ряда депутатов из-за четкого соответствия повестке", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы, в рейтинге выросли и депутаты, занимавшиеся продвижением законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей, а также комментировавшие ход спецоперации.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами).

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге.