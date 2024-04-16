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Патрушев назвал теракт в «Крокусе» примером бесчеловечности

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» является ярким примером любой ненависти к России и бесчеловечности его исполнителей. С таким заявлением выступили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев назвал теракт в «Крокусе» примером бесчеловечности
© globallookpress.com
«Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити Холле", приведшего к массовым человеческим жертвам», - сказал он в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.

По последним данным, жертвами кровавого теракта в Красногорске стали 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Под арестом находятся четверо непосредственных исполнителей. В СИЗО также семеро предполагаемых пособников нападавших.

Ранее следствие выявило связь устроивших теракт боевиков со спецслужбами Украины. В ведомстве добавили, что проводятся все необходимые следственные действия для установления и задержания других участников теракта - исполнителей, пособников и организаторов.

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