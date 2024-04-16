Песков ответил на вопрос о переговорах по безопасности в Черном море

Россия и Турция обсуждают разные вопросы, в том числе и связанные с Черным морем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о сорванных Украиной переговорах по безопасности судоходства, пишет ТАСС

Действительно, у нас с нашими турецкими партнерами много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать, — приводит агентство слова представителя Кремля.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия и Украина вели переговоры с Турцией о безопасном судоходстве в Черном море. Однако спустя два месяца контактов Киев по неизвестным причинам отказался от сделки. Ряд источников агентства уточняет, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган должен был сообщить о соглашении 30 марта.

Это не первое соглашение, которое срывается киевской стороной. Ранее лидер фракции «Слуг народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия рассказал о причинах отказа Киева от стамбульских договоренностей. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского уговорил пойти на этот шаг занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.