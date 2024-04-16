В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в юбилее высадки в Нормандии

Президент России Владимир Путин не получал приглашение на праздничные мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Церемония состоится 6 июня, передает РИА Новости.

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Нет, никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией, или это какие-то слухи, или это утка. Мы ничего официального на этот счет не получали, — сказал Песков.

О намерении властей Франции пригласить Россию на праздничные мероприятия в Нормандии ранее сообщили европейские СМИ. Официально об этом решении французский лидер Эммануэль Макрон может объявить во время посещения департамента Дром, где он почтит память антифашистского партизанского отряда. По сведениям журналистов, на церемонии будет трудно обойтись без присутствия России, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Москва не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, российская сторона не получала официальных приглашений. Он также добавил, что в любом случае РФ отказалась бы от участия в мероприятии, поскольку считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой.