В Кремле поддержали предложение Си Цзиньпина по Украине

Подход Китая, который предложил его глава Си Цзиньпин, к решению украинского конфликта является конструктивным и сбалансированным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Подход Пекина сбалансирован и конструктивен. Нам хорошо известно то, что предлагает Пекин. <…> мы приветствуем такую сбалансированную позицию», — заявил Песков. Ura.Ru

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. Газета.Ru