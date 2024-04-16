Песков ответил на вопрос о позиции Киева по переговорам с Москвой

Россия на данный момент не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров», — пояснил он. Lenta.ru

Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского продемонстрировать открытость и готовность к переговорам с Россией. Автор материала полагает, что таким образом США пытаются привлечь на сторону официального Киева другие страны. ТК Звезда