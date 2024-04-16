Путин сменил посла России в Румынии
Новым послом России в Румынии назначен экс-посол страны в Эстонии Владимир Липаев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом... в Румынии», — говорится в указе.
Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Румынии Валерия Кузьмина.
Ранее Владимир Путин назначил Виктора Васильева новым полномочным представителем России при ОДКБ, напоминает RT.