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Путин сменил посла России в Румынии

Новым послом России в Румынии назначен экс-посол страны в Эстонии Владимир Липаев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин сменил посла России в Румынии
© РИА Новости
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом... в Румынии», — говорится в указе.

Отдельным документом глава государства освободил от должности прежнего посла в Румынии Валерия Кузьмина.

Ранее Владимир Путин назначил Виктора Васильева новым полномочным представителем России при ОДКБ, напоминает RT.

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