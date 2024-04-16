Путин встретится с Памфиловой

Президент РФ Владимир Путин встретится во вторник с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у него на встрече будет Элла Памфилова, - рассказал Песков. - Это будет очная встреча в Кремле".

Владимир Путин победил на президентских выборах, которые прошли 15-17 марта. Действующий глава государства заручился поддержкой 87,28% избирателей. Итоговая явка, по данным ЦИК, стала рекордной в новейшей истории России, составив 77,49%.