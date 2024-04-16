МИД: посольство России в Иране учитывает все риски в случае эскалации

Заместитель главы МИД Андрей Руденко заявил, что российские дипломаты в Тегеране учитывают риски безопасности из-за возможных ударов со стороны Израиля.

Об этом Руденко сказал, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости дополнительных мер для защиты диппредставительства в Тегеране.

Ранее представитель парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи заявил, что Тегеран готов применить до этого не используемое оружие в случае удара Израиля.

Советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики также сказал о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.