В Комитете Совфеда поддержали идею уточнить правила сбора валежника

Правила сбора валежника хотят закрепить в законе. Концепцию такого законопроекта, готовящегося к рассмотрению в первом чтении в Госдуме, поддержали 16 апреля на расширенном заседании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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Законопроект дает определение валежнику. Это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и других природных явлений. Для сбора можно использовать ручные пилы, топоры и легкие бензопилы, говорится в документе. Сейчас порядок сбора валежника определяют сами регионы на своих территориях.

Законопроект разработан для упрощения для граждан сбора валежника, отметила зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. По ее словам, отсутствие единых правил приводит к неопределенности и большому количеству обращений граждан, поступающих в комитет. Проблему поднимают и представители лесного хозяйства, которые не могут убрать валежник, создающий угрозу лесных пожаров, добавила сенатор.

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко пояснил, что определение валежника есть в приказе Минприроды о правилах заготовки и сборе недревесных ресурсов. Также есть памятка для граждан, которую подготовили в Рослесхозе и Совете Федерации. Аноприенко рассказал, что ведомства выступили против указания правил в законе. По его словам, Правительство подготовило проект отрицательного отзыва на законопроект. Политик предложил вместо принятия нового закона поработать с памяткой.

Тем не менее, остаются вопросы к решениям, которые принимают в регионах, неоднозначности трактовок, сказал глава Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Сложилась и определенная практика надзорных органов, которая не всегда совпадает с тем, что заложили в закон, разрешив гражданам собирать валежник, добавил он. Председатель комитета отметил, что сенаторы прислушаются к позиции Правительства, но можно поддержать концепцию законопроекта, чтобы еще раз поднять этот вопрос. «Как минимум должна состояться дискуссия на эту тему», — заключил Двойных.