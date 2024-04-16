Россия вышлет эстонского дипломата

Россия высылает эстонского дипломата. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна, передает МИД страны.

По словам главы ведомства, 15 апреля поверенному в делах Эстонии в России была вручена нота. В соответствии с ней дипломат был объявлен персоной нон гранта, он обязан покинуть страну в течение одной недели.

Цакхна также отметил, что об этом шаге России Эстония знала заранее. Он добавил, что данное действие со стороны Москвы было ожидаемым, поскольку «является ответной мерой» на аналогичную высылку Таллином дипломата РФ в середине марта.