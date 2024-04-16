В МИД РФ сообщили о гибели 30 жителей России за неделю в результате ударов ВСУ

30 жителей прифронтовых населенных пунктов России погибли, более 160 пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал как минимум 161 мирный житель, 30 погибли", - написал он в Telegram-канале.

Мирошник отметил, что за упомянутый период украинские войска выпустили по гражданским объектам "не менее 1 362 боеприпасов".

"За неделю киевский режим максимально использовал запрещенные формы и методы войны. Как минимум трижды были нанесены удары по спасателям МЧС. Атаке подверглась съемочная группа луганского подразделения ВГТРК. Обстрелам подверглись медицинские и образовательные учреждения", - сообщил он.

По его словам, свыше 30 человек, среди которых больше всего пенсионеров, детей и женщин, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.