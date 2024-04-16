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В МИД РФ сообщили о гибели 30 жителей России за неделю в результате ударов ВСУ

30 жителей прифронтовых населенных пунктов России погибли, более 160 пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В МИД РФ сообщили о гибели 30 жителей России за неделю в результате ударов ВСУ
© РИА Новости
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадал как минимум 161 мирный житель, 30 погибли", - написал он в Telegram-канале.

Мирошник отметил, что за упомянутый период украинские войска выпустили по гражданским объектам "не менее 1 362 боеприпасов".

"За неделю киевский режим максимально использовал запрещенные формы и методы войны. Как минимум трижды были нанесены удары по спасателям МЧС. Атаке подверглась съемочная группа луганского подразделения ВГТРК. Обстрелам подверглись медицинские и образовательные учреждения", - сообщил он.

По его словам, свыше 30 человек, среди которых больше всего пенсионеров, детей и женщин, получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.

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