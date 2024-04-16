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В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности

Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Венесуэлой и Лаосом в сфере информационной безопасности, сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Сергей Рябоконь.

В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности
© РИА Новости
«В текущем году ожидается вступление в силу соглашений с Ираном, Мьянмой, Узбекистаном и Эфиопией. В ближайшие месяцы рассчитываем выйти на подписание аналогичных документов с Венесуэлой и Лаосом», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что попытки вмешательства в российские внутренние дела не ослабевают.

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