В МИД России анонсировали соглашения с Венесуэлой и Лаосом по инфобезопасности

Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Венесуэлой и Лаосом в сфере информационной безопасности, сообщил главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Сергей Рябоконь.

«В текущем году ожидается вступление в силу соглашений с Ираном, Мьянмой, Узбекистаном и Эфиопией. В ближайшие месяцы рассчитываем выйти на подписание аналогичных документов с Венесуэлой и Лаосом», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что попытки вмешательства в российские внутренние дела не ослабевают.