В Совфеде оценили четыре принципа Си Цзиньпина по достижению мира

Подход председателя КНР Си Цзиньпина к урегулированию конфликтов будет полезным для государств, заявил NEWS.ru член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Во вторник на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Си Цзиньпин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине следует уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов. Также он призвал «не подливать масло в огонь» и предупредить обострение конфликтов. Ко всему прочему, необходимо снизить негативное влияние на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных промышленных и цепочек поставок, добавил председатель КНР.

Си назвал условия для разрешения украинского кризиса

Цеков считает, что Германия действительно «мечтает о победе» Киева над Москвой, при этом мира нужно достичь не только на Украине. Сенатор также убежден, что Запад, продвигая войска НАТО на Восток, никогда не думал о безопасности РФ.

«Си Цзиньпин все правильно сказал. Эти шаги пойдут на пользу достижения мира во всем мире, — уверен Цеков. — Си Цзиньпин предлагает меры безопасности для всех государств мира, а не только для НАТО и Америки».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И выступил за проведение международной конференции по Украине, которая была бы признана как Москвой, так и Киевом для «беспристрастного обсуждения всех мирных планов», о чем писала «Парламентская газета». В Кремле подход Пекина к урегулированию ситуации назвали сбалансированным и конструктивным. Москва приветствует его, сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.