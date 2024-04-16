В Госдуме предложили пересмотреть адресную помощь пострадавшим в Оренбургской области

Просьба пересмотреть размеры адресной помощи и предоставить кредитную амнистию пострадавшим от паводка в Оренбургской области направлена премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина.

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Жители Оренбуржья, потерявшие из-за паводка жилье, получат сертификаты на покупку нового из расчета текущей стоимости по данным Минстроя, на сегодняшний день это 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, заявил ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

В связи с трагедией в Орске комитет обращается с просьбой оказать адресную помощь пострадавшим, указано в обращении.

Просим… дать поручение ответственным федеральным органам исполнительной власти пересмотреть размеры компенсаций оренбуржцам, а также критерии оценки ущерба, говорится в письме премьер-министру.

Останина также обратилась и к Мишустину, и к Набиуллиной с просьбой о кредитной амнистии для пострадавших.

Просим… совместно с правительством выделить те категории нуждающихся семей, которым жизненно необходима поддержка государства в виде кредитной амнистии: многодетные, малоимущие семьи, семьи участников СВО, семьи, в которых воспитывается ребенок инвалид, и другие, указано в тексте письма председателю Центробанка.

Комитет при этом считает правильным поддержать всех жителей региона, учитывая ситуацию.