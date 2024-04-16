Комитет СФ поддержал снижение с 1 мая акцизов на российские игристые вина

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал в ходе заседания и рекомендовал палате одобрить поправки, касающиеся снижения ставок акцизов на отечественные игристые вина, включая российское шампанское. Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок.

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Как пояснял один из авторов поправок, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов ("Единая Россия"), группа поправок нацелена на поддержку отечественного производителя вин. По его словам, комплекс поправок подразумевает снижение установленной с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 141 рублей за литр до 119 рублей за литр.

Согласно тексту поправок, ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая по 31 декабря 2024 года включительно составит 119 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 124 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 129 рублей за литр.

Кроме того, пояснил Фаррахов, в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом предлагается установить в качестве единицы измерения налоговой базы 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, соответственно устанавливаются ставки акцизов на крепленое (ликерное) вино.

"Крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом - с 1 мая по 31 декабря 2024 года включительно - 141 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 147 рублей за литр, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 153 рублей за литр", - говорится в тексте поправок.

Поправки предполагают использование коэффициента, который позволяет при перечислении акциза на реализованные вина, в том числе игристые вина, принимать к вычету суммы акцизов, уплаченные налогоплательщиком при приобретении таких виноматериалов, в повышенном размере, пояснил Фаррахов. Также подразумевается повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром, отметил депутат.

О введении учетно-контрольных спецмарок на табак

Согласно закону, также вводятся учетно-контрольные специальные марки для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок. Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Документ предусматривает введение термина "учетно-контрольная специальная марка" для средств идентификации, наносимых на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Это делается для сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соответствующих товаров таможенными органами, а также в связи с необходимостью контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам в отношении табачной и никотинсодержащей продукции.

Также законом регламентируются случаи, когда налоговая база по табачной продукции определяется на основе данных информационной системы мониторинга.

Согласно документу, учетно-контрольные марки планируется наносить на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем нагревания.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.