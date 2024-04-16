Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды

США для спасения своей экономики разжигают все новые военные конфликты — сначала на Украине, потом на Ближнем Востоке. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий приводит данные министерства финансов США. Согласно ним, дефицит бюджета страны в марте этого года составил $236 млрд.

И в настоящее время около 28% расходов бюджета США финансируется в долг, как правило это деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга. Только за 4 последних года его величина по отношению к ВВП увеличилась со 107,2% до 131,5%.

Володин считает, что такой величины госдолг означает, что США не намерены его возвращать. Кроме того, по его слов, для сохранения своей гегемонии эта страна развязала войну на Украине, «принеся в жертву экономику Евросоюза», а потом перешла на Ближний Восток.

Спикер Госдумы добавил, что Вашингтон продолжит создавать новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти.