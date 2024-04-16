Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

США готовы отменить контрмеры, принятые ранее по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «если и когда» Россия вернется к своим обязательствам в рамках этого соглашения, говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Вместе с тем в США подчеркнули, что не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и «продолжают их полностью соблюдать», передает РИА «Новости».

В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона готова к участию в переговорах по всем темам, касающимся безопасности, в том числе по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.