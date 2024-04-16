В Новосибирске избрали первого после отмены прямых выборов мэра

Вице-губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева избрали мэром Новосибирска. Решение об этом приняли на сессии городского совета депутатов, передает ТАСС.

«Решение принято. Таким образом, мэром Новосибирска избран Кудрявцев Максим Георгиевич», — сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после того, как в городе отменили прямые выборы градоначальника. Их отменили в январе 2023 года — Новосибирск был последним городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась подобная процедура избрания мэра. После принятия такого решения мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку.

В России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане и Анадыре. В марте этого года депутаты Народного хурала Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ. Документ об отмене прямых выборов внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил назначать градоначальника горсоветом из кандидатов, которые согласованы конкурсной комиссией.