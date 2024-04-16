Антонов рассказал о реализации США военно-биологических программ на Украине

США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), превратив Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ в связи с публикацией Госдепартаментом доклада о соблюдении странами договоренностей в сфере КВРН.

"Соединенные Штаты нисколько не смущает, что именно они практически под корень уничтожили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру КВРН, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. Секретом Полишинеля являются продолжающиеся нарушения ДНЯО путем хранения американского тактического ядерного оружия в Европе", - заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

Посол Антонов раскрыл позицию США по поставкам оружия Украине

"Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. Растет непредсказуемость в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете заявленных американскими военными дестабилизирующих планов разместить там до конца 2024 года ракеты средней и меньшей дальности. Деструктивное влияние США дотягивается и до космического пространства", - отметил посол РФ, подчеркнув, что "здешние стратеги пытаются обвинить Россию в намерении разместить ядерное оружие в космосе, чтобы оправдать собственные военные замыслы на орбите".

По словам Антонова, "из года в год Вашингтон позиционирует себя как безукоризненного блюстителя "буквы и духа" всех ключевых договоренностей по КВРН".

"Берет на себя смелость менторски расставлять "оценки" остальным. Особенно тем, кто "посмел" твердо отстаивать свои суверенные интересы в сфере нацбезопасности", - подчеркнул российский посол.

Ранее в понедельник Госдепартамент США направил в Конгресс доклад о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, в котором говорится, что американская администрация готова отказаться от принятых ранее контрмер по ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам. По версии авторов работы, в 2023 году Соединенные Штаты якобы "выполняли свои обязательства по новому ДСНВ с учетом правомерных контрмер, принятых в марте и июне 2023 года в ответ на нарушение Российской Федерацией своих обязательств по новому ДСНВ". Новым ДСНВ в США принято именовать заключенный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в России также называют ДСНВ и СНВ-3.