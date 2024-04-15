Мэр Орска прокомментировал сообщения о недвижимости сына в Дубае

Мэр Орска Василий Козупица ответил на расследование соратников Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов).о его сыне Николае, который уехал в Саудовскую Аравию и владеет квартирой в Дубае. Видео с комментарием мэра опубликовал Telegram-канал «Урал56.Ру».

«Мой сын уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — сказал чиновник.

Он добавил, что его сын проживает в Дубае из-за работы, а до этого трудился на Сахалине.

До этого появилась информация, что около месяца назад сын мэра затопленного Орска купил квартиру в Дубае, которая может стоить около 33 млн рублей. Переехал он туда вскоре после начала частичной мобилизации в России (сентябрь 2022 года). Внуки главы Орска, как утверждается в расследовании, учатся в местных школах по «британской системе».

Грызуны и дамба: из-за чего на самом деле затопило город Орск

5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 15 апреля в Оренбургской области подтоплено более 14 тыс. жилых домов и 21 тыс. приусадебных участков.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.