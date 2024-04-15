Умер первый губернатор Архангельской области Балакшин

Стало известно о смерти первого губернатора Архангельской области Павла Балакшина. Об этом сообщает РБК.

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Балакшину было 87 лет. Причина смерти политика не называется.

С 1991 по 1996 годы Балакшин занимал должность губернатора Архангельской области. После этого политик занимал должность мэра Архангельска. На этом посту он оставался до 2000 года.

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