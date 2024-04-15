Генконсулу Британии в Екатеринбурге заявлен демарш в связи с его агитацией в РФ

Представительство МИД России в Екатеринбурге заявило демарш генеральному консулу Великобритании Амиру Котече в связи с его высказываниями в период проведения выборов президента РФ и напомнило о необходимости соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания. Информацию об этом подтвердил ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Я разговаривал с администрацией президента, с администрацией губернатора, поставил их в известность о том, что действительно такой факт был. Мы <…> вызывали генерального консула Великобритании в Екатеринбурге и сделали такой определенный демарш", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, говорило ли представительство МИД России в Екатеринбурге с генконсулом о неприемлемости агитационных материалов, размещенных им в соцсетях в период проведения выборов президента РФ.

Также он уточнил, что Котече напомнили о положении Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции о необходимости соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания.

16 марта в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Котеча выступил с утверждением, будто у России нет законных оснований проводить выборы на территории Донбасса, Новороссии и Крыма.