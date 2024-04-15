В Совфеде призвали остановить дискриминацию русских в Казахстане

Власти Казахстана должны обратить внимание на неблаговидный поступок молодого жителя страны, который устроил скандал из-за того, что девушка заговорила с ним на русском, сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил надежду, что руководство республики даст соответствующую оценку действиям и словам курьера.

Надеюсь, что этот случай — просто неприятное недоразумение, и власти Казахстана дадут соответствующую оценку действиям и словам этого курьера, чтобы подобного не случалось в будущем. Власти Казахстана должны обратить внимание на этот неблаговидный поступок, — сказал сенатор.

Джабаров напомнил, что русский язык в Казахстане является языком межнационального общения и в стране он не запрещен. Более того, Россия и Казахстан живут в одном экономическом пространстве, а когда-то были единым государством. Он выразил надежду, что слова о братской дружбе будут звучать в республике и дальше, а не станут пустым звуком.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где молодой человек, работающий курьером, устроил скандал девушке, которой привез заказ, за то, что она заговорила с ним на русском. При этом он был в мотоциклетном шлеме и отказался снимать его на просьбу показать свое лицо. Когда разговор зашел о полиции, тот спешно ушел.

Токаев заявил о недопустимости ущемления статуса русского языка в Казахстане

Ранее в Армении прокомментировали решение о запрете российских телеканалов. По словам министра высокотехнологической промышленности республики Мхитара Айрапетяна, целью властей является не запрет, а пересмотр соглашения двух стран в сфере массовых коммуникаций. По его словам, Ереван считает, что некоторые ведущие должны вести себя «менее эпатажно», а за нарушения в сфере СМИ должны быть последствия.