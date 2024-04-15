Дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами

Ситуация с российско-турецкими платежными переводами остается сложной и напряженной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Турции Алексея Ерхова.

Представители США и ЕС целенаправленно разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, над выстраиванием которого Москва и Анкара кропотливо работали долгое время, дал понять дипломат.

Ранее в разговоре с агентством Ерхов говорил о том, что давление Вашингтона на работающие с РФ турецкие компании является чрезмерным и не соответствует нормам межгосударственного общения.

Москва и Анкара регулярно проводят рабочие контакты в целях поиска выхода из ситуации с банковскими переводами в Турцию. Об этом заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам турецкого аналитика Энгина Озера, возможным выходом из проблемы с платежами может стать проведение переводов через Северный Кипр и Абхазию. Эти страны не имеют представительств в ООН и им не грозят проблемы с банковским эмбарго, обосновал он свою позицию.