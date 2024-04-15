На вступление в БРИКС претендуют сорок государств

На вступление в БРИКС к настоящему времени претендуют более 40 государств. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, с каждым месяцем количество государств, заявляющих о своем желании вступить в БРИКС, увеличивается. При этом торопиться с созданием жесткого устава организации не следует — такой вывод делают многие страны, наблюдая, как «контрпродуктивно и даже провокационно действует Евросоюз».

Дедолларзацию в расчетах между странами БРИКС Карасин назвал «актуальным вопросом» и выразил уверенность в том, что эта тема будет обсуждаться на парламентском форуме стран БРИКС в Петербурге.

В настоящее время объединение БРИКС включает в свой состав десять государств — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

С 1 января 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС.

11 апреля Россия предложила создать зерновую биржу БРИКС. Считается, что это может повысить продовольственную безопасность участников объединения.