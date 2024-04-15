Информация о планах Татарстана выйти из состава России не подтвердилась

Информация о том, что в Татарстане планируется провести референдум о выходе из состава России, не подтвердилась.

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В соцсетях распространилось видео, на котором глава Татарстана Рустам Минниханов якобы заявляет о референдуме, на котором жители смогут проголосовать за выход из состава России.

«Я инициирую референдум, на котором мы, жители Татарстана, сможем проявить свое волеизъявление и проголосовать за выход Татарстана из состава Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах есть признаки монтажа — мимика главы республики не совпадает с озвученным текстом.

Оригинальное видео было снято на заседании Государственного Совета Татарстана, где рассматривался вопрос о принятии поправок в Конституцию республики. Соответствующая публикация появилась на сайте Госсовета 23 декабря 2022 года.

В частности, участники заседания обсуждали изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции Татарстана, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана будет «Глава — Раис Республики Татарстан». Речи о референдуме за выход из состава Российской Федерации не шло. На заседании, напротив, говорилось о единстве страны в условиях присоединения к России новых территорий.

Информация о том, что Татарстан планирует выйти из состава РФ, не получила распространения среди СМИ. Ura.ru сообщило о распространении фейковых сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».