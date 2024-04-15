Кабмин РФ поддержал проект о сроке за порчу имущества из-за расовой ненависти

Кабинет министров поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам расовой или политической ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва правительства России.

«Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Законопроект предлагает часть вторую статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса РФ дополнить квалифицирующим признаком – «совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

В качестве наказания предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

15 апреля правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект, который подразумевает введение ответственности для электросамокатчиков за нарушение ПДД.

До этого в правительстве России сообщили, что семьи мобилизованных не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников при невозможности установки в квартирах приборов учета.

Ранее стало известно, что число внесудебных банкротств в России выросло в пять раз.